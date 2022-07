Ataque musculado em Penacova evitou incêndio “com outros contornos”

O ataque inicial musculado ao incêndio em Penacova, que deflagrou ontem e que foi dominado esta terça-feira de madrugada, terá sido fundamental para o fogo não ter tido outras consequências, afirmou o presidente da Câmara.

“Penacova tem pequenos lugares e pequenas aldeias, espalhados pelos montes e vales e, se não fosse esse trabalho bem estruturado e um ataque inicial muito forte, talvez o incêndio tivesse tido outros contornos”, disse à agência Lusa o presidente do município, Álvaro Coimbra.

De acordo com o autarca, o incêndio, que deflagrou pelas 14:12 de segunda-feira, em zona de mato na povoação de Boas Eiras, lavrou num quadro de “vento forte e temperatura elevada”, consumindo, sobretudo, zona de eucaliptal daquele concelho do norte do distrito de Coimbra.