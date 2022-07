Homem morre esfaqueado em rua da Amadora

Um homem foi assassinado esta segunda-feira de madrugada, numa rua do centro da Amadora, no distrito de Lisboa.



A vítima, de 27 anos, envolveu-se em confrontos com outro homem e foi esfaqueada na avenida dos Combatentes da Grande Guerra, e acabou por morrer já no hospital, avança a edição online do Jornal de Notícias.

Quando as autoridades chegaram ao local encontraram um homem com um golpe de arma branca na zona do tórax.

O agressor, que seria um conhecido da vítima, encontra-se em fuga.