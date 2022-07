Detido homem suspeito de incêndio florestal em Castelo de Paiva

Um homem de 34 anos foi detido este domingo, em Castelo de Paiva, pelo crime de incêndio florestal, elevando para 58 o número de detenções por aquele crime em 2022.

Em comunicado enviado à Lusa, a GNR salienta que este ano já deteve mais seis suspeitos do crime de incêndio florestal do que em todo ano de 2021, em que foram feitas 52 detenções.

Quanto ao agora detido, no texto explica-se que foi dado um alerta de que o homem “tinha ateado fogo em dois caixotes de lixo e que tinha originado, pelo menos, mais dois focos de incêndio em mato e floresta”, pelo que a GNR deslocou-se e verificou “que o suspeito encontrava-se na posse do isqueiro utilizado nas ignições, com as mãos e a camisola sujas de fumo”.

Segundo a GNR, “o suspeito confessou imediatamente a autoria dos crimes”, tendo sido detido.

O suspeito permanece nas instalações da Guarda até ser presente segunda-feira ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.

Os factos foram comunicado à Polícia Judiciária (PJ).