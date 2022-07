Greve da Transtejo com adesão de 90% e Soflusa com 50%

De acordo com a Fectrans, os trabalhadores exigem o aumento dos salários e medidas que combatam a degradação do serviço público, devido à falta de trabalhadores e ao envelhecimento da frota.





Por outro lado, por falta de trabalhadores, "há recurso a imensas horas extraordinárias, havendo trabalhadores com horários de 16 horas por dia".

Números da empresa não coincidem com os dos sindicatos

Já fonte da empresa indicou à Lusa que a greve dos trabalhadores da Transtejo registou, nesta manhã, uma adesão de 72% e a paralisação da Soflusa 19%.



Desde o início do ano, mais de mil circulações não foram efetuadas.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.