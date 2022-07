Empresas vão receber 300 milhões do PRR para inovação

O ministro da Economia e do Mar disse, nesta sexta-feira, que "nos próximos meses" serão transferidos para as empresas 300 milhões de euros ao abrigo das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Quando nós assinamos as Agendas, as empresas vão ter imediatamente uma transferência de 13% do dinheiro à cabeça e portanto calculo que, nos próximos meses, cerca de 300 milhões de euros cheguem imediatamente às empresas para dinamizarem toda a sua ação, para porem os consórcios no terreno e para começarem a fazer a transformação", afirmou António Costa e Silva.

O governante falava durante a CNN Portugal Summit, no Porto, encontro que debateu os fundos europeus e as oportunidades e desafios que decorrem da aplicação do PRR.

Diversificar o perfil da economia portuguesa

Segundo salientou, o objetivo é mudar o perfil da economia portuguesa, que "é muito pouco diversificada": "Tem setores de alta inovação tecnológica, mas a grande questão é que a inovação que nós estamos a produzir, o conhecimento, não está a ser extensivamente incorporado nos processos produtivos e ainda não está refletido em áreas que são absolutamente cruciais, de desenvolvimento tecnológico e de produção e criação de produtos e serviços de alto valor acrescentado", explicou.

O ministro da Economia apontou como "outro elemento absolutamente vital" o "conteúdo importado" das exportações portuguesas, que diz ser "dos mais elevados da União Europeia": "Isso tem que mudar, temos que incorporar mais produto nacional, mais conhecimento, mais inovação, porque isso será transformador", defendeu.

De acordo com Costa Silva, embora seja "absolutamente claro que as empresas que foram apoiadas pelos fundos europeus aumentaram a sua produtividade e a sua capacitação", o facto é que Portugal "ainda não conseguiu criar, apesar de todo este ciclo, um setor de alta tecnologia que seja altamente exportador".

"Penso que estas Agendas podem fazê-lo", sustentou.