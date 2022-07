Portugal vai ter quase 12 mil camas novas para estudantes universitários, segundo informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. De acordo com a nota do gabinete de Elvira Fortunato, além das 11.795 camas novas, outras quase 6.500 serão renovadas.



O Ministério homologou os resultados finais das candidaturas ao financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES). Foram selecionadas 134 candidaturas, que no total vão receber 375 milhões de euros para construção, aquisição, adequação e renovação de residências para estudantes de ensino superior.

“É o maior investimento de sempre em alojamento estudantil”, lê-se nota, assegurando que “a concretização deste plano constitui um avanço sem precedentes na quantidade e qualidade do alojamento”.

A região Norte é a que vai ter um total de 5.614 camas novas ou renovadas, seguida do Centro com 4.790 e a região de Lisboa com 4.421.

Segundo a nota do Ministério, a avaliação das candidaturas “privilegiou propostas caracterizadas pela inovação construtiva e sustentabilidade ambiental, pela exequibilidade dos projetos e pelo seu contributo para melhorar a adequação da oferta às necessidades existentes”.

As verbas para a concretização destas candidaturas serão provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.

O comunicado refere ainda que a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, entidade a quem compete a gestão desta medida de investimento, “irá proceder de imediato ao processo de discussão e contratualização dos financiamentos com promotores das operações”.