Primeiras libertações de tartaranhão-caçador no Alentejo

Vinte e um exemplares juvenis de tartaranhão-caçador (ou águia caçadeira) foram libertados na terça-feira no concelho de Castro Verde, distrito de Beja, no âmbito do Plano de Emergência para a Recuperação do Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revelou tratar-se “de uma espécie migradora” que nidifica em Portugal, “sendo a região do Alentejo uma das mais importantes para a sua reprodução”.

O Plano de Emergência para a Recuperação do Tartaranhão-caçador, coordenado pelo ICNF, resulta de uma colaboração com a Liga Para a Proteção da Natureza (LPN) e tem ainda a parceria do projeto “Searas com Biodiversidade: Salvemos a Águia Caçadeira”.

Este projeto envolve o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO/Biopolis), o Clube de Produtores Continente, a Associação Nacional de Protutores de Cereais (ANPOC), a Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural e a Sociedade para os Estudo das Aves (SPEA).

O Plano de Emergência “teve início no mês de março”, com a prospeção e localização de colónias e ninhos em áreas de produção de feno.

Os ovos recolhidos seguiram para um centro de criação, “onde foram incubados em instalações especializadas para o efeito” e “alvo duma monitorização constante”, lê-se no comunicado.

O objetivo era que “a incubação se realizasse com o adequado nível de temperatura e humidade e se maximizasse o sucesso da eclosão”, acrescentou o ICNF.