Estado da Nação. Montenegro vai assistir ao debate no seu gabinete no parlamento

O novo presidente do PSD, Luís Montenegro, vai assistir esta quarta-feira ao debate do estado da nação no seu gabinete na Assembleia da República, dizendo que esta presença significa “o apoio ao grupo parlamentar”.

Luís Montenegro chegou ao corredor do PSD no parlamento cerca das 14h20, acompanhado do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, e de alguns dos ‘vices’ da bancada.

Ao ver tantos jornalistas, o presidente do PSD ironizou: “Joaquim, tens tantas pessoas à tua espera”.

Questionado pelos jornalistas sobre o significado da sua presença hoje no parlamento, respondeu apenas: “Significa o apoio ao grupo parlamentar”.

Em seguida, entrou para o gabinete do presidente do PSD dentro do grupo parlamentar, onde foi fotografado com Miranda Sarmento, que admitiu que os dois conversaram para preparar o debate do estado da nação.

O debate inicia-se pelas 15h00 e tem a duração de 221 minutos, divididos entre abertura, debate e encerramento.

A sessão começa com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares e dos deputados únicos, seguindo-se a discussão, que é encerrada pelo Governo.

O PSD vai ser o primeiro a questionar o primeiro-ministro e será também a ‘estreia’ de Joaquim Miranda Sarmento, que foi eleito líder parlamentar na semana passada com 59%, um resultado bastante abaixo do seu antecessor, Paulo Mota Pinto, que tinha sido eleito em abril com 92% dos votos, mas que marcou eleições antecipadas a pedido de Luís Montenegro.