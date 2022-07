Pensão social online e exames médicos digitalizados. Há 48 novidades no Simplex 2022

O Simplex 2022, anunciado esta terça-feira conta com 48 medidas, entre as quais a pensão social 'online', os cuidados de saúde primários sempre em linha e o Balcão Migrante, com prazo de conclusão previsto para o final deste ano.

A medida "pensão social 'online'", que se prevê que esteja disponibilizada no último trimestre deste ano, vai permitir ao cidadão a apresentação de pedido de pensão social "quando não cumpra o mínimo de 15 anos de descontos", de acordo com o Simplex 2022.

No que respeita ao Balcão Migrante, a medida visa "desenvolver o portal MyCNAIM para suportar serviços transacionais e com atendimento multilingue, por 'email', telefone ou videoconferência" até final do último trimestre do ano.

Além dos Exames de Saúde Digitalizados, que visa "desmaterializar integralmente todas as requisições de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, abrangendo todas as áreas de exame, disponibilizando-os para consulta do utente no portal SNS e na app SNS24", o Simplex 2022 prevê os 'Cuidados Saúde Primários sempre em linha'.

Tal tem como objetivo "alargar as capacidades de resposta das linhas de atendimento aos cidadãos pelas unidades de cuidados de saúde primários (CSP), reforçando o aumento da capacidade através de Interactive Voice Response (IVR), com redução das chamadas não atendidas e interação com o cidadão", de acordo com o Simplex 2022.

Visa também "aumentar a eficiência das chamadas realizadas pelos cidadãos às unidades de cuidados de saúde primários (CSP), possibilitando que este canal específico e de atendimento seja mais célere e permita interação com o cidadão", tendo como data de conclusão o final deste ano.

A medida Medicamentos Comparticipados na Hora, que visa comparticipar os medicamentos dos beneficiários de Complemento Solidário para Idosos no ato da compra, também está prevista estar disponível nos últimos três meses do ano, deixando assim de ser necessário o pedido de reembolso no respetivo centro de saúde.

Ainda na área da saúde está previsto o e-Certificado da gravidez, que permite verificar "automaticamente a condição especial de atribuição do abono de família pré-natal" e "ser efetuada prova do tempo de gravidez, bem como do número previsível de nascituros", através da ligação entre Segurança Social e a Saúde, eliminando a necessidade de entrega de formulário em papel, de acordo com o Simplex.

Também até final do ano vai estar disponível a medida Fatura sem papel, que permitirá enviar faturas eletrónicas aos cidadãos e empresas por correio eletrónico diretamente através do programa de faturação, substituindo, "por opção do contribuinte, a versão física" da mesma.

Entre outras medidas previstas que estejam concluídas no último trimestre deste ano estão a Consulta de desemprego 'online', que disponibiliza ao cidadão o detalhe dos seus pedidos relacionados com a proteção no desemprego, incluindo os cálculos efetuados para apuramento de prazo de garantia, período de concessão e do montante da prestação ou os fundamentos para a não atribuição da prestação, bem como o Balcão do Condutor, que permitirá renovar automaticamente a Carta de Condução, consultar contraordenações, entre outros procedimentos relacionados com conduzir veículos.