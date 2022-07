Último adeus ao piloto André Serra enche capela da Força Aérea

Passava do meio-dia quando começou a missa de corpo presente de André Serra, o piloto que morreu na sequência da queda do avião de combate a incêndios que pilotava.

Familiares, muitos amigos e colegas do piloto marcaram presença naquela que foi uma última homenagem ao jovem de 38 anos que deixa duas filhas pequenas. Na igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Benfica, na capela da Força Aérea, juntaram-se também o Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte Costa e o comandante nacional André Fernandes, o Presidente da Liga dos Bombeiros António Nunes, entre outros.

A cerimónia foi privada e sem possibilidade de acesso por parte da comunicação social.

A celebração foi presidida pelo Bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério e concelebrada pelo Bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar e dois capelães militares. Durou cerca de uma hora e deixou muitos à porta.

No final e já na rua debaixo de um sol tórrido, colegas pilotos, amigos, familiares não conseguiram conter as lágrimas e aplaudiram a saída da urna para o carro funerário que pouco depois das duas da tarde seguiu depois para o crematório do cemitério de Barcarena, no concelho de Oeiras.