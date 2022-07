Incêndio em Chaves obriga à retirada de 60 crianças em parque de campismo

Na conferência de imprensa, a entidade indicou ainda que o teatro de operações em Bustelo será reforçado com 111 operacionais, que estão a caminho do incêndio. O fogo, que teve início pelas 14h45 de sexta-feira, na zona da aldeia de Bustelo, entrou em fase de resolução cerca das 2h00 deste sábado, mas sofreu uma reativação esta tarde, pelas 14h45.

Entre as 12 ocorrências ativas, existem “três significativas”: em Bustelo, no concelho de Chaves, Vila Real; em Penafiel, no distrito do Porto; e em Celorico de Basto, em Braga.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira em Bustelo, no concelho de Chaves, obrigou à retirada de 60 crianças que se encontravam no Parque de Campismo do Açude. Considerado “o mais preocupante” pela Proteção Civil, o fogo já afetou uma habitação.

Fogo deixa aldeias em risco

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "neste momento há aldeias em risco" e a "evacuação poderá estar em cima da mesa".

À Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, afirmou que a "situação é crítica" e que o fogo "está a ameaçar as aldeias de Vilela Seca, Vila Meã e Torre de Ervededo". Adiantou ainda que na Torre "arderam duas ou três casas devolutas". Nuno Vaz reforçou que a evacuação de aldeias é uma hipótese que está a ser colocada.

"Oficialmente, até ao momento, ainda não houve, mas há pessoas que já saíram das aldeias por iniciativa própria", acrescentou o autarca do distrito de Vila Real.

Portugal continental está em situação de contingência até domingo devido às previsões meteorológicas, com temperaturas muito elevadas em algumas partes do país, e ao risco de incêndio.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

O Governo decide no domingo se prolonga a situação de contingência devido ao risco de incêndio rural, depois de ter estado em vigor durante uma semana.

"Não se pode baixar a guardar" apesar da melhoria das condições



O comandante André Fernandes defendeu, na atualização da situação dos incêndios em Portugal, que "não se pode baixar a guarda" relativamente à prevenção que toda a população deve fazer.

"Apesar daquilo que é a perspetiva meteorológica estar um pouco melhor, do ponto de vista da temperatura e também um ligeiro aumento da humidade relativa do ar, as condições para os incêndios mantêm-se extremas e isso mesmo se verifica naquilo que está a acontecer neste momento em Chaves e, portanto, todo o cuidado é pouco", disse André Fernandes. .

O responsável apelou ainda "à continuidade daquilo que é a colaboração da população no apoio, não só às operações, mas acima de tudo nos conselhos e acatar aquilo que são as indicações e os conselhos" que são dados: "Não podemos baixar a guarda".

"Vamos continuar a dar também aquilo que é a manutenção operacional do dispositivo face à situação que ainda vivemos. Relembro que a declaração de contingência é até amanhã e temos que manter todos os nossos comportamentos adequados face a esta situação", adiantou.

André Fernandes acrescentou que está a ser feita uma avaliação quer quanto aos dados meteorológicos e também operacionais para uma eventual redistribuição de meios no terreno.

"Vamos fechar isso durante esta noite, para depois amanhã [domingo] também haver a tal decisão [sobre a prorrogação ou não da situação de contingência] e percebemos como é que vão ser os próximos dias", frisou.

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) salientou que estando 80% do território nacional em situação de seca extrema, isso quer dizer que após a atual onda de calor "as condições ainda se agravaram mais".

"Portanto, apesar da meteorologia, do ponto de vista de que o que nós sentimos vai ser um pouco melhor (...) as condições para a declaração dos incêndios e para a progressão rápida dos incêndios mantêm-se no território", alertou. .

"Podemos eventualmente fazer as alterações daquilo que são os estados de alerta, mas as condições no território estão presentes e precisamos, de facto, de continuar todos com esta consciência, que a situação da seca extrema agrava e potencia aquilo que são a progressão e a intensidade dos incêndios", vincou André Fernandes, que disse acreditar que as atuais condições se vão manter durante todo o verão.