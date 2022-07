Incêndios. Portugal aciona mecanismo europeu e recebe ajuda espanhola

A Comissão Europeia mobilizou, este domingo, dois aviões espanhóis para combater os incêndios em Portugal, que acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, anunciou o executivo comunitário.

"Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para solicitar assistência de emergência para os incêndios na parte central do país", disse a Comissão Europeia em comunicado.

"Como resposta imediata, a Comissão Europeia mobilizou esta manhã [este domingo] dois aviões de combate a incêndios Canadair da sua frota localizada em Espanha", referiu.

A Comissão Europeia acrescentou que os dois aviões espanhóis vão apoiar os meios da proteção civil portuguesa envolvidos no combate aos incêndios na zona Centro.

Portugal e Espanha têm sido afetados por temperaturas elevadas que aumentaram o risco de incêndio, situação que se deverá agravar nos próximos dias.

Pelas 14h00, mais de 2.300 operacionais estavam envolvidos no combate a incêndios em Portugal, com cerca de 700 viaturas e 22 aeronaves.

Citado no comunicado, o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, considerou que a "rápida resposta ao pedido português de assistência" demonstra a "total solidariedade" da comissão no combate aos "destrutivos incêndios" em Portugal.

O comissário esloveno agradeceu a Espanha por ter "mobilizado rapidamente dois aviões de combate a incêndios" hoje de manhã, através do mecanismo europeu RescEU.

"Os nossos pensamentos estão com os afetados, e com os bombeiros e outros socorristas no terreno. Estamos prontos a fornecer mais assistência", acrescentou Lenarcic.

Face ao aumento do risco de incêndios florestais, o Governo português colocou o país em situação de contingência entre segunda e sexta-feira.

[notícia atualizada às 14h44]