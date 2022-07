Covid-19. Casos, mortes e internamentos continuam a baixar em Portugal

Portugal registou mais de 65 mil novos casos e 123 mortes por Covid-19 na semana de 28 de junho a 4 de julho, indica o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.

Em comparação com a semana anterior, foram confirmados menos 7.575 infeções e menos 27 óbitos.

Nos hospitais portugueses há agora 1.213 pessoas internadas em enfermarias e unidades de cuidados intensivos, menos 228 no espaço de uma semana.

Analisando apenas os cuidados intensivos, há menos nove pessoas internadas, num total de 72 pacientes mais graves.

O índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se nos 0,88 e a taxa de incidência baixou de 712 para 635 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com o relatório de monitorização da situação epidemiológica em Portugal, também divulgado esta sexta-feira, a mortalidade específica por Covid-19 está nos 26,5 óbitos em 14 dias por milhão de habitantes, apresentando uma tendência decrescente.

"A mortalidade por todas as causas encontra-se próxima do limite superior do valor esperado para a época do ano, indicando um excesso moderado de mortalidade por todas as causas, em parte associado à mortalidade específica por Covid-19", adianta o relatório.