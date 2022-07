Conheça aqui o calendário escolar para os próximos dois anos

Está publicado em Diário da República o calendário escolar para os próximos dois anos letivos. No final deste verão, as aulas vão começar entre 13 e 16 de setembro.

O primeiro período termina a 16 de dezembro para um pouco mais de duas semanas de férias por altura do Natal. As aulas recomeçam depois a 3 de janeiro de 2023.

No próximo ano letivo recupera-se a pausa de três dias por altura do Carnaval e também estão previstas as duas semanas de férias na Páscoa, de 3 a 14 de abril.

O ano letivo termina entre 7 de junho, para os alunos os alunos do 9º ano, 11º ano e 12º anos de escolaridade, e 30 de junho para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico.

Os restantes níveis de ensino terminam as aulas a 14 de junho.

Consulte aqui o diploma