​Verão chega em força. Calor deixa Lisboa e Leiria em aviso laranja

A partir da manhã desta quinta-feira, o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) aciona o aviso laranja para Lisboa e Leiria e o amarelo para os restantes distritos do continente, por causa do calor.



As temperaturas máximas vão chegar aos 39 graus Celsius em Lisboa e Leiria, com mínimas de 21º C e 19º C, respetivamente. Beja também vai atingir uma máxima de 39º C, enquanto Setúbal e Évora deverão registar 38º C, segundo as previsões do IPMA.

Na sexta-feira, o aviso laranja de calor (o segundo mais alto) estende-se aos distritos de Coimbra, Santarém, Setúbal, Évora e Beja.

As previsões de temperaturas elevadas prolongam-se, pelo menos, até dia 13, e incluem noites tropicais, ou seja, temperaturas mínimas sempre acima dos 20 graus.

Reforço de meios nas zonas de maior risco

Na Proteção Civil, estas previsões irão ser acompanhadas por algumas decisões operacionais.

O dispositivo de combate a incêndios já está na sua máxima força desde o passado dia 1 de Julho, mas vai receber orientações específicas para a semana que se avizinha.

O sistema deverá entrar em alerta amarelo amanhã, sexta-feira, e as zonas de maior risco de incêndio irão ser previamente reforçadas com meios humanos e materiais.

Neste caso, a preocupação centra-se sobretudo no Interior Norte e Centro, no Alto Alentejo e no Médio Tejo.

Situação de alerta em equação

Com o passar dos dias, o nível de alerta operacional poderá ser elevado para laranja, enquanto que – do ponto de vista político – é provável que seja declarada a situação de alerta, medida que prevê um conjunto de proibições de atividades nas florestas.

A semana quente que aí vem já deu origem também a uma recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Sugerem-se ambientes frescos e arejados, a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar, e que se evitem bebidas alcoólicas.

A população também é aconselhada a evitar a exposição direta ao sol e a usar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta.

A DGS também pede especial cuidado com os grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas e pessoas com mobilidade reduzida, e que, em qualquer caso, se moderem as atividades físicas.