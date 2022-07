Sismo de 2.6 na escala de Richter foi sentido em Sesimbra

Um sismo de magnitude de 2,6 na escala de Richter foi sentido esta terça-feira à noite a cerca de 30 quilómetros de Sesimbra, no distrito de Setúbal, de acordo com comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Pelas 22h58 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 30 km a Sudoeste de Sesimbra”, adiantou o IPMA.

“Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, acrescentou.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).