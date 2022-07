Combate ao tráfico de droga e viciação de veículos. PJ detém seis pessoas

No âmbito de uma operação de combate ao tráfico e viciação de veículos, a Polícia Judiciária deteve seis pessoas pela suspeita da prática de crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, burla qualificada e tráfico de estupefacientes em Vila Real.

“As detenções ocorreram no decurso de inquérito pendente, no qual se investiga um esquema de falsificação de documentos, legalização e venda de veículos automóveis de gama alta e média”, indica um comunicado enviado à redação.

Segundo o texto, “os veículos, adquiridos com recurso a crédito, também este obtido com documentação suporte falsa, eram descaminhados, furtando-se os autores ao pagamento do respetivo aluguer”.

“Em momento posterior, eram submetidos a alterações documentais e colocados no estrangeiro, onde eram novamente inseridos no mercado, legalizados com recurso a documentação falsa, passando a circular com matrícula e documentos aparentemente válidos.”

Além da Judiciária de Vila Real, participaram na operação elementos do Comando Metropolitano do Porto da PSP e ainda do Posto Territorial da GNR da Póvoa de Varzim.

No decurso da investigação foi apreendida uma viatura automóvel de gama média/alta, da marca BMW, tendo os agentes policiais recolhido diversa documentação.

Segundo a Polícia Judiciária, os detidos, cinco homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 52 anos, um comerciante de automóveis e os restantes sem atividade formal conhecida, de nacionalidade portuguesa e todos com antecedentes por este tipo de ilícitos e outros, vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.