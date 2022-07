Gondomar. Empresa de mobiliário e decoração despediu 30 trabalhadores

Trinta trabalhadores da empresa Tecnarea, de Gondomar, estão no desemprego depois de a fábrica ter fechado as portas sem pré-aviso, confirmou o presidente do Sindicato da Construção de Portugal.

Albano Ribeiro garantiu, entretanto, que os funcionários receberão este mês o fundo de desemprego.

O sindicalista afirmou que a empresa em causa “era das melhores do setor mobiliário”, que laborava há “mais de 40 anos, essencialmente para hotéis em Portugal e na Europa” e que tinha trabalhadores que “começaram lá a trabalhar com 13 anos e que lá continuaram até hoje”.

Depois do encerramento verificado na segunda-feira, o sindicato reuniu hoje com os trabalhadores sendo também “pedida uma reunião com caráter de urgência ao administrador de insolvência a fim de que os ativos da empresa sejam garantidos para os trabalhadores, para que logo que possível possam receber as respetivas indemnizações”, explicou o sindicalista.

“Em princípio os ativos estão garantidos. O administrador da insolvência já tomou medidas”, acrescentou.

A Lusa tentou contactar o responsável da empresa, mas até ao momento não foi possível.

“Neste mês os trabalhadores já irão receber o fundo de desemprego”, garantiu Albano Ribeiro para quem os trabalhadores agora despedidos “são, no setor do imobiliário, do melhor que existe no país”.

O líder do sindicato assinalou também que irão “avançar com o processo para que os trabalhadores possam receber o mais breve possível o Fundo de Garantia Salarial”.

“Nem utilizando de forma abusiva mais de dois mil euros de quotas do sindicato a empresa conseguiu sobreviver. É má gestão”, denunciou Albano Ribeiro.