Aeroporto de Lisboa já tem 36 voos cancelados para este domingo

Só no aeroporto de Lisboa já estão cancelados 36 voos a partir da meia-noite deste domingo.

Segundo dados publicados pela ANA Aeroportos, em causa estão 21 chegadas e 15 partidas.

Os dados estão em permanente atualização.

Só este sábado foram cancelados, pelo menos, 65 voos.

A empresa responsável dá como justificação as greves na Europa e o incidente, com um jato que teve problemas com um pneu, que obrigou ao encerramento na pista durante quase duas horas na sexta-feira.

A ANA lembra que os passageiros devem confirmar as partidas antes de chegarem ao aeroporto.