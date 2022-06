De Viseu à Península de Setúbal. Vigílias e protestos apontam falhas ao SNS

Informações sobre urgências disponíveis online

A partir da próxima semana o portal do Serviço Nacional de Saúde vai disponibilizar informação sobre as urgências de ginecologia/ obstetrícia com limitações, para que as mulheres saibam onde se de devem dirigir em caso de necessidade.

O coordenador da Comissão, criada para resolver a crise das urgências, diz ao Jornal Público que a informação será inserida pelos hospitais numa plataforma que está a ser criada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Diogo Ayres de Campos adianta ainda que que já foi alcançado um acordo de princípio sobre o valor a pagar aos médicos tarefeiros.

Entretanto já foi publicado em Diário da República o valor a pagar aos médicos especialistas pelas horas extra. Para além das 250, há uma majoração de 25% e quem fizer mais de 500 a subida é de 50%. Uma decisão que avança sem acordo dos sindicatos médicos.