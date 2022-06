"O Governo está a gozar com os agricultores", acusa CAP

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) criticou, esta segunda-feiram o despacho da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que reconhece que Portugal está a sofrer de uma seca severa ou extrema e disse que o Executivo está "a gozar com os agricultores".

À Renascença, Eduardo de Oliveira e Sousa, presidente da CAP, considerou que o despacho "não despacha nada, não diz nada" e que se trata de uma simples contestação "da realidade que o país já reconhece há seis meses".

"Fala de uma evidência. É uma coisa absolutamente absurda", realçou.

A CAP relembrou que apresentou, em fevereiro, mais de 40 medidas ao Governo e que "o Ministério da Agricultura não seguiu praticamente nada".

"As soluções que têm de ser implementadas, o Governo não implementa. Não as apresenta, não as financia e não toma decisões", apontou.