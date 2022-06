Camiões vão transportar água para barragem que abastece Carrazeda de Ansiães

O presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves, adiantou esta terça-feira que, a partir de julho, camiões-cisterna vão transportar água de outras fontes para a barragem que abastece a população deste concelho do distrito de Bragança.

A barragem de Fontelonga está com 30% da capacidade, menos de metade do volume habitual nesta altura do ano, segundo disse à Lusa o autarca, especificando que a água que existe "dá até outubro".

O município está a trabalhar o plano de contingência que contempla, entre outras medidas, a outras fontes, nomeadamente o rio Tua, para transportar água em camiões-cisterna para a barragem.

O concelho de Carrazeda de Ansiães e todo o distrito de Bragança fazem parte das regiões que se encontram em "seca extrema", segundo divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O presidente da Câmara disse que estão já a ser trabalhadas medidas, também com a empresa Águas de Carrazeda para que não falte água, no verão, à população.

Estas medidas fazem parte de um plano de contingência que contempla a sensibilização da população para a poupança e bom uso da água e a possibilidade de penalizar quem cometa abusos.

A Câmara Municipal já começou a adotar medidas como a rega de jardins com fontes alternativas e o encerramento dos balneárias das piscinas municipais descobertas.

O autarca disse à Lusa que não tem conhecimento de que o mesmo cenário esteja a acontecer as aldeias do concelho que são abastecidas por outras reservas, nem a nível agrícola, embora os relatos confirmem que os níveis da água existente são também mais baixos do que o habitual.