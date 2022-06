Faltam pediatras no Algarve. Centro hospitalar gere recursos “dia-a-dia”

A falta de pediatras nas urgências no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está a preocupar os responsáveis hospitalares que já estão a fazer uma gestão “dia-a-dia” e ainda não começou o verão.

“Na urgência geral, durante o dia, nós vamos ter falta de pediatras alguns dias da semana, de segunda a sexta-feira, diria, quase todos os dias”, afirma à Renascença, o diretor clínico do CHUA.

Segundo Horário Guerreiro, existe uma enorme dificuldade em completar as escalas, devida à falta de recursos humanos, mas também por causa da idade dos profissionais.

“O nosso número de médicos não é muito baixo, no entanto, por causa da idade dos médicos, cujo limite é superior à obrigatoriedade de fazer serviço de urgência, nós temos muitos problemas em fazer escalas de urgência”, lamenta.

“Nós temos cerca de 40 médicos a fazer urgência e apenas 24 ou 25, para as várias escalas de urgência: uma escala para cada maternidade, que são duas; uma escala para cada serviço de urgência externa, que também são duas”, explica o responsável, indicando que “no mínimo”, são necessários “quatro pediatras em simultâneo”, além de um outro “para garantir o transporte inter-hospitalar de doentes pediátricos”.

Horário Guerreiro diz que a solução tem sido o recurso a prestadores de serviços externos, só que nesta altura, não consegue dizer, por exemplo, se vai ter profissionais suficientes para os meses de verão.

“Eu não sei o que vai acontecer durante o verão, não posso prever isso. Temos que decidir de um dia para o outro, não é só uma questão de programação. Os nossos próprios colaboradores, os prestadores externos, muitas vezes não sabem qual vai ser a sua disponibilidade para o mês seguinte, pois também dependem dos seus locais de origem, portanto, temos que fazer uma gestão praticamente dia-a-dia”, refere o diretor clínico.

Apesar de todas estas dificuldades, o mesmo responsável recusa a ideia de vir a ter que encerrar os serviços de pediatria.

“Não, eu não admito. Admito fazer esta gestão, mas nós temos uma dinâmica, sabemos o que estamos cá a fazer, estamos até a levar consultas de pediatria aos centros de saúde, aumentando as consultas de proximidade, descentralizadas, e esse não é um cenário que eu preveja”, garante.

“Tenho que fazer esta gestão dia-a-dia, semana a semana e preocupa-me também a afluência aos nossos serviços de urgência em Albufeira, Loulé, Lagos e Vila Real de Santo António que são assegurados pelo CHUA, onde a afluência é enorme durante o verão, especialmente em Albufeira e eu não consigo aumentar o número de médicos que lá tenho”, refere à Renascença.

Horácio Guerreiro conta que já esta semana, nas urgências “chegamos a ter quatro horas de espera no atendimento, porque só tínhamos dois médicos, o que é o normal, mas eu precisaria de ter três médicos”.

Por isso mesmo, e com a proximidade do verão a exercer forte pressão nas urgências hospitalares, em que a “afluência que se prevê muito grande no Algarve”, o médico diz-se “preocupado”, mas, garante, por outro lado, que “não fecho a pediatria”.

