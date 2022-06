Instabilidade do SEF "é muito mais danosa" do que qualquer alteração legislativa a vistos

O consultor de transparência e anticorrupção, João Paulo Batalha, considera que a instabilidade do SEF é "muito mais danosa" do que as alterações legislativas para facilitar a obtenção de vistos, anunciadas esta quarta-feira pelo Governo.

O Governo anunciou esta quarta-feira várias alterações legislativas para facilitar e agilizar a obtenção de vistos a imigrantes para entrada em Portugal, para trabalhadores estrangeiros e suas famílias, cidadãos da CPLP, estudantes do ensino superior e nómadas digitais.

Acabam as quotas de entrada de imigrantes em Portugal e é criado um novo tipo de visto: o visto de procura de trabalho.

À Renascença, o vice presidente da associação Frente Cívica admite que a criação deste modelo traz riscos de tráfico humano que têm de ser acautelados.

João Paulo Batalha critica ainda o Governo por considerar que os vistos gold não necessitam de uma alteração legislativa.