Tempo a mudar. Vai ficar mais fresco até sexta-feira

Esta quarta-feira amanheceu mais fresca. As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 30 graus, em Aveiro, e os 39, em Évora, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê tempo quente no continente, mas menos do que nos dias anteriores, com períodos de céu muito nublado, subida da temperatura máxima no litoral, neblina ou nevoeiro matinal na faixa costeira a norte do Cabo Raso e poeiras em suspensão.

A previsão aponta também para aguaceiros, que localmente serão acompanhados de trovoada, granizo e rajadas de vento, em especial nas regiões Norte e Centro.

Está ainda previsto vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus (em Viana do Castelo, Braga e Leiria) e os 23 (em Portalegre).

Por estar ainda calor, o IPMA colocou nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo: Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na quinta-feira, feriado nacional, as máximas deverão descer mais um pouco, oscilando entre os 24 graus de Sagres e Porto e os 25 de Bragança.

Estão previstos aguaceiros, que localmente poderão ser fortes e acompanhados de trovoada e rajadas de vento, em especial nas regiões Norte e Centro.

Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal nas regiões

do litoral oeste.

Nestas circunstâncias, o número de distritos sob aviso amarelo baixa para três: Bragança, Vila Real e Guarda.

Na sexta-feira, as condições meteorológicas deverão manter-se semelhantes a quinta, estando apenas previstos aguaceiros em Bragança. Todos os distritos do continente deverão estar a verde.

Nas ilhas, as temperaturas máximas deverão chegar, nesta quarta-feira, aos 22 graus em Ponta Delgada (Açores) e os 26 no Funchal (Madeira). Na quinta-feira, a temperatura desce ligeiramente na Madeira, mantendo-se nos Açores. Já para sexta-feira, está prevista uma ligeira subida das máximas.