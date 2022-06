Crise nas urgências. Cumprimento "à risca" de plano será "avanço enorme"

O presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da OM admite que, se “tudo isto for organizado, de uma forma planeada”, então “é um avanço enorme e perfeitamente possível” de concretizar nos próximos dias.

“Não vamos ter a solução ideal, mas vamos ter uma solução de contingência, e se essa contingência for organizada, então isso é incomparavelmente melhor que o caos que se tem vivido, com dois ou três serviços que, às vezes, na mesma região entram em contingência”, afirma o responsável.

A ministra da Saúde que se comprometeu, no curto prazo, tudo “fazer para evitar situações como as dos últimos dias”. Marta Temido mostrou abertura para, no que diz respeito ao trabalho extraordinário, os profissionais dos hospitais possam ganhar tanto, como os tarefeiros, destaque o presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia.

“O outro aspeto importante é a correção do pagamento das horas, se for revogada a alínea do despacho”, então “poderá entrar, imediatamente, em vigor, o que vai transformar completamente a possibilidade de se contratarem, a curto prazo, horas extraordinárias”, observa, João Bernardes.

O Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos considera que tudo o que for feito para captar recursos humanos para o Serviço Nacional de Saúde, é bem-vindo.