Falta de médicos é “objeto de preocupação” para Marcelo

“Objeto de preocupação” e “são necessárias mudanças” são as frases-chave da reação do Presidente da República ao encerramento de quatro urgências obstétricas neste fim de semana prolongado, mas a urgência de Braga no domingo.

“Houve uma situação num momento crítico durante este fim de semana longo, não em todos os serviços, mas nalguns serviços de obstetrícia e obviamente não deixa de ser objeto de preocupação”, declarou aos jornalistas portugueses em Londres.

Na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa este “ponto crítico específico” está relacionado com os cuidados primários.

“A pressão sobre as urgências tem a ver com a necessidade de ainda reforçar e valorizar as unidades de saúde familiares, isto é, os centros de saúde como tradicionalmente se dizia, mais próximos das populações. A ideia é olhar para o sistema como um todo e ir introduzindo as mudanças necessárias para o adaptar à realidade, que é a das necessidades dos portugueses”, defendeu à margem de uma visita a um hospital londrino.