Santos Silva ruma ao Canadá para celebrar o 10 de Junho

O presidente da Assembleia da República ruma ao Canadá depois das celebrações do 10 de Junho em Braga para festejar o dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas com a comunidade luso-canadiana.

"Rumarei de imediato ao Canadá, onde nos quatro dias seguintes me associarei às comemorações do dia promovidas pela comunidade luso-canadiana. Estarei em Toronto, Montreal e Laval, participando nessas comemorações, contactando com os órgãos de comunicação social, instituições culturais, sociais, religiosas e de solidariedade da nossa comunidade", diz num vídeo publicado no Twitter.

Ao longo da sua estadia, Augusto Santos Silva promete contactos "muito importantes com o Parlamento Federal do Canadá".

"Reunirei com o presidente da Câmara dos Comuns e do Senado. Vou ainda reunir com os luso-eleitos, os nosso compatriotas que hoje ocupam posições de destaque no sistema democrático do Canadá, como uma das vice-presidentes da Câmara dos Comuns, que é de ascendência portuguesa", esclarece.

Nesse sentido, o presidente da Assembleia da República deseja um bom 10 de Junho, com "redobrada energia e orgulho".