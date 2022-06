Marcelo elogia portugueses no Reino Unido. "Cada um de vós é um embaixador de Portugal"

Marcelo Rebelo de Sousa enaltece o papel da comunidade portuguesa no Reino Unido para a saúde de uma das mais antigas alianças do mundo.

Em discurso em Londres, esta sexta-feira, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o Presidente da República frisa a relevância do trabalho da comunidade lusa no fortalecimento da aliança entre Portugal e Inglaterra.

"As alianças só duram porque há quem como vós, todos os dias, construa essa aliança. As alianças são construídas dia a dia. Nós temos um grande embaixador aqui no Reino Unido, mas cada um de vós é um embaixador ou uma embaixadora de Portugal, dos melhores dos melhores", diz.

(em atualização)