Cancro. Falta de rastreios durante pandemia vai "aumentar mortalidade" nos próximos anos

A dificuldade no acesso aos rastreios oncológicos durante a pandemia vai ter efeitos na mortalidade daqui a três, quatro ou cinco anos, admite o antigo presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC).

O alerta é feito na Renascença por Vítor Rodrigues no dia em que o Tribunal de Contas (TdC) divulga uma auditoria sobre a resposta do SNS aos doentes oncológicos entre 2017 e 2020.

Nesse período, o TdC concluiu que o crescimento da atividade cirúrgica no SNS (4,8%) não chegou para o aumento da procura (6%).

Na análise ao período pandémico, na comparação com 2019, houve em 2020 uma quebra global de 4,3% de novas inscrições de utentes para cirurgias oncológicas, sendo que abril (menos 41%) e maio (menos 35%) foram os meses com quebras mais significativas, na comparação com os respetivos períodos homólogos.

Já ao nível dos rastreios, o relatório de auditoria do TdC indica que a diminuição da atividade não Covid no SNS resultou na realização de menos 54% de rastreios do cancro do colo do útero, menos 46% de rastreios da mama e menos 38% nos rastreios de cancro do colon e reto em relação a 2019.

A consequência desse cenário, diz Vítor Rodrigues - que atualmente preside ao Núcleo do Centro da LPCC - será um aumento significativo da mortalidade por cancro nos próximos anos.

Segundo este responsável, "existem bastantes pessoas que começaram a chegar aos hospitais, nalguns casos, com metástases que, vulgarmente, não existiam. Se falha a simbiose entre diagnóstico precoce e tratamento precoce, a consequência não é boa e vai levar a alguma diminuição da sobrevivência e a algum aumento da mortalidade".