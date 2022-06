Época balnear arranca com metade dos nadadores-salvadores por contratar

A época balnear começou esta quarta-feira, primeiro dia do mês de junho, com quase metade dos nadadores-salvadores por contratar, cerca de 47%, de acordo com um estudo efetuado pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS).

Só na zona Sul, onde a época balnear já começou na maioria das praias, “existe uma média de 45% de nadadores-salvadores por contratar”, enquanto que no Norte a média é de 52% e no Centro de 44%, sendo que nestas zonas a maioria das praias “ainda não está em período de época balnear”.

Segundo a FEPONS, no Sul do país existem 22 concessões de praia que, “embora já em período de época balnear, foram forçadas a permanecer fechadas devido à falta de nadadores-salvadores, o que eleva o risco de afogamento”, refere o estudo.

Em declarações à Renascença, Alexandre Tadeia, refere que o problema reside na “falta de incentivos”, por parte do Estado, numa profissão que até suscita interesse junto dos estudantes.

“O Estado ainda não criou dentro da função pública, uma carreira especial de nadador-salvador. Isto quer dizer que, quando são contratados, eles são colocados como assistentes operacionais, com o salário mais baixo que existe na função pública”, lamenta o diretor da FEPONS.