SEF faz buscas por suspeita de auxílio à imigração ilegal

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou que deu cumprimento, esta segunda-feira, a vários mandados de busca em Loures, Odivelas e Amadora.

Em causa, revela, uma investigação a alegados crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

No comunicado enviado à Renascença, o SEF dá conta que as buscas decorreram em casa do principal suspeito que, entretanto, foi constituído arguido, na empresa da qual é sócio-gerente e ainda num escritório de contabilidade.

As autoridades acreditam que "há indícios" de que o cidadão, de 44 anos, utilizaria a empresa de que é sócio-gerente para emitir falsos contratos de trabalho a imigrantes, de forma a permitir a sua legalização em Portugal.

Alegadamente, os documentos eram emitidos a troco de dinheiro.