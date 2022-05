Alunos não sabem o que é uma média, o que significa “but” ou o que é informação pertinente

Os alunos portugueses têm dificuldades em compreender o que é uma média, o que é “but” ou o que é informação pertinente.



Estas são algumas das fragilidades identificadas pelo Ministério da Educação através do estudo sobre as provas de aferição do Ensino Básico, feitas em 2021.

O documento, que contou com as respostas de menos de 50 mil alunos, aponta várias fragilidades, consoante o ano e a disciplina testada.

No 2º ano, em Português e Estudo do Meio, revelam dificuldades, por exemplo, fazer sínteses de partes do texto explicar e fundamentar os seus raciocínios.

No mesmo ano, mas a Matemática e Estudo do Meio, os alunos mostram fragilidade, por exemplo, na leitura e interpretação de gráficos de barras ou compreender o sinal de igual como uma relação de equivalência.

Ainda no 2º ano do Primeiro Ciclo, a Estudo do Meio as provas apontam ainda para dificuldades na reciclagem de materiais.

No arranque do Segundo Ciclo, no 5º ano, na disciplina de Inglês, as provas de aferição revelam que os alunos mostram dificuldades em compreender a informação introduzida pela palavra “but” (mas, em inglês).

Na prova de Português, os alunos deste ano “evidenciam dificuldades consideráveis”, por exemplo, em identificar informação pertinente sobre determinado tema, bem como dificuldades na síntese/reconstituição e reorganização de informações de um texto.

Já no 8º ano, no teste de Inglês, os alunos destacaram dificuldades, por exemplo, na aplicação do tempo verbal “presente perfect simple”.

Por fim, na Matemática de 8º ano, os alunos mostram fragilidade, por exemplo, na compreensão do conceito de média e resolução de problemas que envolvam esta noção, bem como na resolução de equações de 1º grau com uma incógnita.

O documento, que pode ser consultado aqui , enumera múltiplas fragilidades, mas apresenta também várias sugestões de estratégias e atividades para atenuar as dificuldades identificadas.