Avenida Almirante Reis em Lisboa foi ocupada em protesto contra “destruição” da ciclovia

"Menos automóveis, mais espaço para as pessoas”, defendeu Pedro Monteiro, que integra a iniciativa Massa Crítica, que celebra o uso da bicicleta e que decidiu, juntamente com associações pela justiça climática, organizar a manifestação após saber, na quarta-feira à noite, que parte da ciclovia da Almirante Reis estava a ser retirada.



Promovido através das redes sociais, o protesto começou tímido, com cerca de três dezenas de pessoas pelas 17:00, com a polícia a questionar a legitimidade de ocupação da via, mas a organização recusou desmobilizar e a participação aumentou para cerca de 70 pelas 18:30.

Os manifestantes transformaram cerca de 30 metros do troço descendente da avenida Almirante Reis, entre a Alameda e a Praça do Chile, num espaço de piquenique, com toalhas estendidas no alcatrão e com lanches variados.

Inspirado na iniciativa “Pic Nic the Streets”, que surgiu em Bruxelas em defesa de mais espaço público para usufruto dos cidadãos em vez da preocupação com o fluxo de automóveis, o protesto juntou utilizadores de bicicleta, nomeadamente famílias com bebés e crianças que aproveitaram para brincar em plena avenida.

Contra a “destruição” da ciclovia da Almirante Reis e a ideia de “meter mais carros na avenida”, Pedro Monteiro considerou que a cidade tem que ser “mais para as pessoas, mais para a qualidade de vida e não tanto como via de atravessamento”, em que “as pessoas passam, nem param sequer, não usam o comércio, não conhecem a cidade por onde passam”.