Ministra desvaloriza estudo sobre pesticidas. "Podem e devem continuar a comer fruta portuguesa"

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, apelou esta quinta-feira aos consumidores para continuarem a comprar fruta portuguesa e desvalorizou os resultados de um estudo com dados "retirados do contexto" sobre pesticidas nas maçãs e peras.

"Podem e devem continuar a comer fruta portuguesa, que é de muito boa qualidade", afirmou a governante, depois de questionada pela agência Lusa durante uma visita à Herdade do Esporão, no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

A governante falava a propósito dos resultados de uma análise à fruta fresca europeia relativa a 2019 que concluiu que as maçãs e peras cultivadas em Portugal estão entre as frutas com maior quantidade de pesticidas perigosos.

Segundo o estudo, da responsabilidade da rede de organizações não-governamentais "PAN Europa", foi encontrada contaminação por pesticidas perigosos em 85% das peras e em 58% de todas as maçãs portuguesas testadas.

Nas declarações aos jornalistas na Herdade do Esporão, a ministra da Agricultura considerou que este estudo foi elaborado com dados de "relatórios oficiais que estão disponibilizados", os quais foram "retirados do contexto".

"Aquele estudo que saiu não é um estudo científico, não é validado", frisou, sugerindo aos consumidores que "olhem para os estudos científicos e para os dados que estão disponibilizados nos sítios eletrónicos" das entidades com competência.

Frisando que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária faz "o controlo de qualidade" dos produtos alimentares, Maria do Céu Antunes afirmou que as frutas portuguesas estão "dentro dos parâmetros legais e cumprem a legislação comunitária".