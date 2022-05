Medina espera que "quem tenha prevaricado" em Lisboa seja sancionado pela Justiça

O ministro das Finanças e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Fernando Medina, disse hoje esperar que "quem tenha prevaricado" seja sancionado pela Justiça, ao comentar a detenção de dois fiscais municipais suspeitos de corrupção.

Questionado, em Bruxelas, sobre o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa que levou hoje à detenção de três homens por suspeitas de corrupção, dois deles fiscais da Divisão de Fiscalização da CML, Medina disse que viu "a notícia dessa ação" e que espera "que ela se desenvolva no cumprimento que permita apurar a verdade, e que quem tenha prevaricado relativamente ao exercício de funções publicas que sofra a sanção adequada que a lei prevê".

"Mas gostava de ser muito claro sobre isso: isso não envolve nenhum membro do executivo camarário. Espero naturalmente que a Justiça cumpra o seu papel com eficácia e que a Polícia Judiciária o faça com eficácia", prosseguiu o atual ministro das Finanças, que dirigiu a CML até setembro do ano passado.

Questionado sobre se, durante a sua gestão, alguma vez teve conhecimento de problemas de corrupção na Divisão de Fiscalização, o antigo presidente da Câmara respondeu negativamente de forma perentória.

"Naturalmente que não tive [conhecimento], porque senão teria relatado", disse.