Falha técnica nos terminais de jogos da Santa Casa

Uma "falha técnica" está esta terça-feira a impedir o registo dos boletins dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia nos terminais espalhados por todo o país.

Afastada está a hipótese de um ataque informático. A Santa Casa da Misericórdia confirma à Renascença que todos os problemas com os terminais dos jogos Santa Casa estão relacionados com uma falha técnica no Data Center.



A instituição garante que nesta altura a maior parte das anomalias estão resolvidas, estando já a funcionar sem qualquer problema a aplicação e o site.

Nesta altura continuam os esforços para a reposição da funcionalidade dos terminais nos mediadores, que a Santa Casa promete para o mais breve possível.

Contactada pela Renascença, fonte da Polícia Judiciária (PJ) adianta que não foi recebida qualquer queixa relativamente a um alegado ataque informático.



[notícia atualizada às 15h21]