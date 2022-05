Encontrado corpo que poderá ser banhista desaparecido em Aljezur

As autoridades recolheram na segunda-feira o corpo de um homem na praia da Ponta Ruiva, em Vila do Bispo, suspeitando que seja o banhista austríaco desaparecido desde quinta-feira, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta ter recebido o alerta cerca das 19:10 "através de populares que se encontravam nas proximidades, a informar para a presença de um corpo no areal" da praia da Ponta Ruiva, no distrito de Faro.

Segundo as autoridades, há a "possibilidade" de tratar-se do homem que estava desaparecido desde quinta-feira, depois de ter entrado em dificuldades na água, na praia da Bordeira, em Aljezur, ocasião em que morreu afogado um seu compatriota.

Ainda segundo a AMN, o óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo o corpo sido transportado pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo para o Centro de Medicina Legal de Portimão.

O comando local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência, acrescenta a AMN.

Na quinta-feira, os dois homens entraram em dificuldades na água, tendo um deles sido resgatado por surfistas e, apesar de ter sido submetido a manobras de reanimação pelo INEM, acabaria por morrer no local.

A segunda vítima desapareceu na água, supondo-se que seja o homem encontrado na segunda-feira no areal da praia do concelho vizinho.