Proteção de dados regista máximos de coimas, violações de dados e processos de averiguações

Quatro anos após a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) registou em 2021 máximos de processos de averiguações, violações de dados e coimas.

Segundo dados enviados à Lusa pela CNPD, o maior aumento ocorreu nas coimas, que atingiram no ano passado as 60 num valor total de 1,49 milhões de euros, incluindo as sanções aplicadas ao abrigo do RGPD e da lei da privacidade nas comunicações eletrónicas, onde se enquadram as normas relativas ao "spam" e às gravações de chamadas.

Do total de coimas sobressai a aplicada à Câmara de Lisboa no caso do envio de dados de ativistas às autoridades russas, no valor de 1,25 milhões de euros.

Em 2020 só foram aplicadas 15 coimas, no valor de 47 mil euros, enquanto em 2019 houve 34 multas, num valor de cerca de 600 mil euros, sendo que apenas sete destas sanções foram infrações ao RGPD (410 mil euros) e as restantes aplicaram-se no âmbito de legislação anterior. Já no ano 2018, e somente desde que o RGPD entrou em vigor em 25 de maio, a CNPD aplicou 22 coimas, que ascenderam a 408 mil euros.

Somando a atividade sancionatória da CNPD desde a vigência do RGPD, verifica-se um total de 131 coimas, que originaram mais de 2,54 milhões de euros.

No que toca a notificações de violação de dados pessoais, a autoridade reguladora presidida por Filipa Calvão registou um total de 318 no ano passado, ao abrigo do RGPD, 250 das quais no setor privado e 68 no setor público. Entre os privados, a maior prevalência ocorreu na área de comércio e serviços (78 notificações), seguindo-se a banca e seguros (42); no setor público destacaram-se os incidentes na administração local (27) e no ensino superior (24).