PAN vai pedir no Parlamento a suspensão imediata das largadas de touros

Em comunicado no Facebook , o partido Pessoas-Animais-Natureza lamenta "que pessoas e animais continuem a ser vítimas da violência da tauromaquia" e revela que vai lutar por consequências.

O PAN recorda, ainda, que o Comité dos Direitos da Criança da ONU "já tinha advertido o Estado Português a proteger as crianças e jovens da violência das largadas de touros em 2019".

A Câmara da Moita, distrito de Setúbal, lamentou, no sábado, a morte do jovem, acrescentando estar a acompanhar as "averiguações".

Fonte da GNR explicou à Lusa que o jovem foi colhido mortalmente cerca das 2h00 de sábado, durante as tradicionais largadas de touros, inseridas na Feira Regional de Maio, que decorre entre 19 e 22 de maio, naquela vila do distrito de Setúbal.