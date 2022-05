Ucrânia. Costa visita tropas portuguesas destacadas na Roménia

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se nesta quinta-feira com os militares portugueses em missão da NATO na Roménia.

Antes de partir para a base militar onde se encontram os militares portugueses, o líder do executivo português participa numa reunião plenária com o Governo romeno, no final da qual será assinado um acordo bilateral de cooperação na área da Defesa.

Terá ainda encontros institucionais com o Presidente da República da Roménia, Klaus Iohannis, e com o líder da Câmara dos Deputados, Marcel Ciolacu, chegando ao início da tarde à Base Militar de Caracal. Uma visita em que, no início, estará acompanhado pelo chefe de Estado e pelo primeiro-ministro da Roménia.

Em 15 de abril, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, presidiu no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, à cerimónia de partida dos 222 militares portugueses desta força nacional que participa na missão de dissuasão e de defesa da NATO.

Após esta visita às tropas portuguesas, o líder do executivo português parte a meio da tarde para a Polónia, onde permanecerá até sexta-feira -- uma deslocação que tem como principal preocupação a vertente humanitária em consequência da intervenção militar russa na Ucrânia, visitando um centro de acolhimento a refugiados.

Pouco depois de chegar a Varsóvia, o primeiro-ministro irá marcar presença num jantar com empresários portugueses.