Mulher gravemente ferida em agressão com arma branca

Uma mulher foi, nesta terça-feira, agredida com uma arma branca em Coura, no concelho de Armamar, e ficou em estado "muito grave", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, a agressão terá ocorrido num contexto de violência doméstica.

O alegado agressor ter-se-á suicidado de seguida.

Em declarações à agência Lusa, a mesma fonte revelou que "o primeiro alerta foi para uma situação de trauma".

"Nada fazia prever uma situação destas", adiantou.

A mulher foi transportada para o hospital de Vila Real "em estado crítico", acrescentou a fonte.

No local, encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Armamar, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da GNR e da Polícia Judiciária.