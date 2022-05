Metro de Lisboa. Confira o calendário de greves para o resto de maio e junho

Esta quarta-feira realiza-se nova greve parcial dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, não havendo circulação de comboios entre as 5h e as 9h, prevendo-se que o transporte só tenha início a partir das 9h30. Mas as paralisações não devem parar por aqui.

Isto porque foi entregue um pré-aviso de greve para junho que pode colocar em risco o prolongamento de horários habituais durante os Santos Populares e durante eventos especiais, como o festival de música Rock in Rio, que acontece nos fins de semana de 18 e 19 de junho e 25 e 26 de junho.

Habitualmente, na noite de Santo António de 12 para 13 de junho, a linha verde e azul do metro de Lisboa têm o seu horário estendido devido às festas populares, que este ano voltam à rua depois de dois anos sem se realizarem devido à pandemia de covid-19.

A decisão sobre as datas de novas paralisações será dada no dia 23, indicou à Lusa Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), após reunião do Metropolitano com sindicatos para a revisão parcial do Acordo de Empresa.

Até lá, está ainda prevista outra greve parcial, para a sexta-feira da próxima semana, dia 27 de maio, também entre as 5h00 e as 9h00, por protesto contra a falta de condições de trabalho na área operacional.