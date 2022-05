Pequenas e com menos casamentos. A estatística está contra as famílias portuguesas

Famílias cada vez mais pequenas, menos casamentos e cada vez mais tarde na vida. Estes são alguns indicadores demográficos de Portugal para conhecer na véspera do Dia Internacional da Família, que se comemora no domingo.

Uma constante desde meados do século passado é a da diminuição do número médio de pessoas por família. No Censos de 2011, cada agregado era composto em média por 2,6 pessoas. Um número que em 2019, antes do início da pandemia, chegou aos 2,5 e que no ano passado se situava em 2,7.



Entretanto, de acordo com a Pordata – a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos - em 1920, cada família era constituída, em média, por 4,2 pessoas. Em 1960, passados 40 anos, a média desceu para 3,7 e no início deste século, em 2001, já estava apenas em 2,8.