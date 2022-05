Refugiados. Autarca de Cascais diz que caso de Setúbal podia acontecer em qualquer concelho

É o segundo concelho do país com maior número de refugiados ucranianos. Em Cascais, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) regista 2.300 pessoas. Há duas semanas chegou a Cascais mais um grupo de 150 refugiados ucranianos provenientes de Varsóvia, na Polónia. Vieram num voo humanitário operado por uma companhia aérea ucraniana que desta forma pode continuar a trabalhar durante a guerra. Nesta altura estão a caminho mais 50 “convidados ucranianos”, como o presidente da Câmara, Carlos Carreiras, chama a todas estas pessoas que fogem da guerra na Ucrânia.



Desde cedo que a autarquia se mobilizou para ajudar. Criou dois centros de acolhimento, um de emergência com capacidade para 230 camas, onde os refugiados ficam apenas poucos dias e têm acesso a consultas médicas e de psicologia. Depois passam para outro centro, há seis espalhados pelo concelho, até se encontrar uma solução definitiva.

Foi tudo muito rápido e todo este processo era novo para a autarquia. Carlos Carreiras diz que desde cedo que conta com a ajuda de ucranianos que já viviam no concelho, mas acredita que foi uma sorte não ter acontecido o mesmo que em Setúbal.

“Qualquer presidente de câmara podia estar numa circunstância de lhe acontecer algo parecido com aquilo que terá acontecido em Setúbal”, afirma Carlos Carreiras em entrevista à Renascença.

No entanto, o autarca conta que desde o início teve a preocupação de avisar que: “não podemos criar um estigma contra os russos, alguns vivem no concelho há muitos anos, e muitos também fugiram do regime de Putin”.