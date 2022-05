Covid-19. Portugal atinge novo máximo diário de casos desde fevereiro

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deu conta de que Portugal confirmou na quarta-feira mais 24.866 novos casos de Covid-19, o número mais alto desde 9 de fevereiro.

No último dia foram registadas 25 mortes por covid-19, menos duas que no dia anterior, mas o terceiro dia consecutivo com mais de duas dezenas de óbitos - tal não acontecia desde o mês passado.