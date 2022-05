Refugiados ucranianos. “Mecanismo de segurança interna funcionou”, diz chefe das secretas

O chefe do Sistema de Segurança Interna garante que o mecanismo combinado de segurança interna está a funcionar e quem tem de investigar o caso está a fazê-lo.

“Sobre as questões de mecanismo de segurança interna o que posso dizer é que funcionou”, afirmou nesta quarta-feira no Parlamento, onde está a ser ouvido a pedido do PSD.

Numa audição em que tem invocado o segredo de Estado e de justiça a que está obrigado para não dar respostas diretas sobre o caso de Setúbal, Paulo Vizeu Pinheiro critica a autarquia por ter colocado cidadãos russos a receber refugiados ucranianos.

“Se me pergunta se é grave, eu preferia dizer apenas que me parece que era uma questão de bom senso não pôr as pessoas destas nacionalidades” a acolher as outras, refere, lembrando que os dois russos em causa “são também naturalizados portugueses”.

“Portanto, estamos a falar de duas pessoas que são também portuguesas neste momento. É preciso ter isso em atenção, não esquecer que Portugal tem esta política. A menos que tenham renunciado à nacionalidade russa ou à portuguesa”, acrescenta.