Covid-19. Portugal ultrapassa os quatro milhões de casos

O país tem vindo a registar um novo aumento do número de casos nas últimas semanas, com um relatório do Instituto Superior Técnico hoje divulgado a apontar que Portugal está já a entrar na sexta vaga da pandemia e a atribuir o crescimento da incidência ao fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados.

A 21 de abril, o último dia em que a máscara era obrigatória na maior parte dos edifícios, Portugal registava uma incidência semanal de 594 casos por 100 mil habitantes, que subiu para 1.062 esta terça-feira - um aumento de quase 80% em menos de três semanas e o valor mais alto do indicador desde 18 de fevereiro.