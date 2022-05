Casos de Covid-19 disparam após fim das restrições. Quais as razões?

O que é que se sabe desta linhagem? De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a linhagem BA-5 da Ómicron tem várias características genéticas consideradas de interesse pelos especialistas. Por exemplo, apresenta mutações com impacto na entrada do coronavírus nas células e pode ser mais transmissível do que a BA.2 até agora dominante. Não há dados que indiquem que provoca Covid-19 mais grave. A parte negativa é que esta linhagem está a crescer e muito em Portugal.

Só para se ter uma ideia está a crescer a um ritmo de 13% ao dia. Pelas contas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), entre a segunda e a terceira semanas de abril duplicou a sua frequência e nesta altura já é responsável por 37% dos casos positivos. A manter-se esta evolução, o INSA acredita que lá para o dia 22 esta linhagem será responsável por 80% dos novos casos de Covid-19. Isto explica porque é que temos tantos casos, nesta altura? A situação é preocupante? É preocupante e explica em parte, pelo menos. Só na terça-feira, dia 10 de maio, Portugal registou 24.538 novos casos e 26 mortes por covid-19. Portugal tem a segunda maior média de novos casos de Covid-19 em sete dias, só ficamos atrás da Austrália.

Se falarmos apenas da Europa, Portugal já é o país com maior número de casos por milhão de habitantes. O último relatório do grupo de trabalho do Instituto Superior Técnico sobre a evolução da pandemia, hoje divulgado, diz que já se pode falar numa sexta vaga: a incidência média a sete dias aumentou de 8.763 para 14.267 casos desde 19 de abril. O RT, índice de transmissibilidade, está agora em 1.17, o que significa que a pandemia está a crescer. E apesar de não haver indicação de que esta linhagem provoca doença mais grave, o certo é que a afluência às urgências disparou? Esta semana tem sido crítica em particular nos hospitais do norte do país. O Hospital de São João, no Porto, bateu recordes de procura, sendo no caso dos adultos, 46% dos doentes testaram positivo à COVID-19. A situação repetiu-se no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde o aumento da afluência às urgências se fica a dever a casos positivos de Covid-19, sobretudo entre jovens.

O mesmo se passa no hospital de Viana do Castelo, que registou na última sexta-feira quase 3.500 casos positivos mais 680 do que na semana anterior. Significa isto que as pessoas estão a ir à urgência - em muitos casos - porque têm problemas respiratórios, e acabam por testar positivo à Covid-19. Esta é uma situação que poderia ser resolvida - em parte - como disse à Renascença, o diretor do serviço de infeciologia do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez, se os testes voltassem a ser gratuitos. Fernando Maltês diz que há muita gente a ocupar as urgências quando apenas precisa de fazer teste. A par desta nova estirpe - mais transmissível - o facto de deixarmos de usar máscara já fazia prever que os casos de Covid iam aumentar? Em grande parte sim, acabaram os testes gratuitos e as máscaras obrigatórias na generalidade dos espaços fechados.