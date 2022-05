Detido jovem de 19 anos suspeito de homicídio nos festejos do FC Porto

A Polícia Judiciária deteve na noite de segunda-feira um jovem de 19 anos pela prática do crime de homicídio qualificado.

Apesar de a Judiciária não confirmar, em comunicado, tudo indica que será o suspeito da morte de jovem esfaqueado nos festejos do FC Porto, este fim de semana. "Os factos ocorreram na madrugada do dia 8/05/2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima", pode ler-se.

O detido, é um empregado de limpeza sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Segundo a PJ, na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés. “Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte.”

A vítima, de 26 anos, ainda foi transportada para o hospital de São João, onde acabou por morrer. Também uma mulher, sua companheira de 28 anos, foi esfaqueada, mas encontra-se fora de perigo.

De acordo com o comunicado, “pese embora o contexto de enorme confusão em que os factos ocorreram e a existência de diversa informação errada transmitida, foi possível, em resultado de um trabalho ininterrupto e exaustivo de recolha de prova, reunir em menos de 48 horas elementos probatórios e, simultaneamente, localizar e deter o presumível autor das agressões mortais”.

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.